Что случилось этой ночью: четверг, 18 сентября

ФРС снизила процентную ставку, Трамп объявил "Антифа" террористической организацией, 43 дрона сбили над регионами РФ

Москва. 18 сентября.

- Дональд Трамп объявил о признании движения американских антифашистов "Антифа" террористической организацией. Он также призвал к тщательному расследованию в отношении лиц, финансирующих это движение.

- Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 б.п. - до 4-4,25% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Глава ФРС Джером Пауэлл назвал его "снижением в целях риск-менеджмента".

- Число погибших с начала израильской операции в секторе Газа превысило 65 тыс. человек, более 160 тыс. получили ранения или травмы, сообщило ЭФЭ со ссылкой на данные местного минздрава.

- В Пенсильвании трое полицейских погибли, двое получили ранения во время перестрелки, сообщил NBC News. Инцидент произошел, когда правоохранители пытались вручить ордер на арест. Преступник покончил с собой.

- Британский премьер Кир Стармер официально признает государство Палестина после окончания визита Трампа в Великобританию, чтобы избежать обсуждения этого вопроса на совместной пресс-конференции 18 сентября. Об этом сообщила The Times.

- 43 украинских беспилотника сбили за ночь в пяти регионах России, сообщили в Минобороны РФ.

- Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграли итальянскую "Аталанту" в домашнем матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.