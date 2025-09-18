Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 18 сентября

ФРС снизила процентную ставку, Трамп объявил "Антифа" террористической организацией, 43 дрона сбили над регионами РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявил о признании движения американских антифашистов "Антифа" террористической организацией. Он также призвал к тщательному расследованию в отношении лиц, финансирующих это движение.

- Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 б.п. - до 4-4,25% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Глава ФРС Джером Пауэлл назвал его "снижением в целях риск-менеджмента".

- Число погибших с начала израильской операции в секторе Газа превысило 65 тыс. человек, более 160 тыс. получили ранения или травмы, сообщило ЭФЭ со ссылкой на данные местного минздрава.

- В Пенсильвании трое полицейских погибли, двое получили ранения во время перестрелки, сообщил NBC News. Инцидент произошел, когда правоохранители пытались вручить ордер на арест. Преступник покончил с собой.

- Британский премьер Кир Стармер официально признает государство Палестина после окончания визита Трампа в Великобританию, чтобы избежать обсуждения этого вопроса на совместной пресс-конференции 18 сентября. Об этом сообщила The Times.

- 43 украинских беспилотника сбили за ночь в пяти регионах России, сообщили в Минобороны РФ.

- Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграли итальянскую "Аталанту" в домашнем матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Трамп объявил движение "Антифа" террористическим

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

В Греции приостановили процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

В Минфине Израиля считают, что в Газе возможен бурный рост рынка недвижимости

Многотысячная акция против Трампа проходит в Лондоне

ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });