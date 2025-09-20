Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 20 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ заявило, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. Дональд Трамп заявил, что ему "не нравятся" сообщения об инциденте с истребителями ВКС России в Эстонии. Накануне генштаб эстонских сил обороны заявил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.

- Два человека погибли, 12 пострадали при сходе с рельсов двух вагонов-платформ и укладочного крана в Приамурье. Сход произошел на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух или более лиц).

- Российские военные перехватили и уничтожили минувшей ночью 149 украинских БПЛА над Ростовской, Саратовской, Брянской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской и Нижегородской областями, Крымом, Черным и Азовским морями.

- В ночь на субботу вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары, Ульяновска, Саратова, Тамбова, Калуги и Волгограда.

- США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм" в Афганистане для борьбы с терроризмом. По данным источников The Wall Street Journal, речь идет об одной из составляющих усилий американской администрации по нормализации отношений с талибами.

- Похолодание до плюс 13 ожидается в Москве на следующей неделе. В понедельник будет по-летнему тепло, температура поднимется до плюс 23-26 градусов. Вторник также будет теплым - плюс 18-23 градуса. "В среду воздушные массы резко поменяют направления, и температура сильно понизится. Ночью плюс 6 - плюс 11, а днем плюс 10 - плюс 15", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В четверг дневная температура опуститься до плюс 8-13 градусов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ограничивают экспорт вооружений в связи с внутренним дефицитом

Трамп заявил, что ему "не нравятся" сообщения об инциденте с самолетами в Эстонии

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм"

США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм"

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не вводить односторонние меры в торговле

Что произошло за день: пятница, 19 сентября

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября

Трамп с Си Цзиньпином обсудили украинское урегулирование

СБ ООН не принял резолюцию о блокировке запуска восстановления санкций против Ирана

СБ ООН не принял резолюцию о блокировке запуска восстановления санкций против Ирана
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7182 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });