Что случилось этой ночью: суббота, 20 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ заявило, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. Дональд Трамп заявил, что ему "не нравятся" сообщения об инциденте с истребителями ВКС России в Эстонии. Накануне генштаб эстонских сил обороны заявил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.

- Два человека погибли, 12 пострадали при сходе с рельсов двух вагонов-платформ и укладочного крана в Приамурье. Сход произошел на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух или более лиц).

- Российские военные перехватили и уничтожили минувшей ночью 149 украинских БПЛА над Ростовской, Саратовской, Брянской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской и Нижегородской областями, Крымом, Черным и Азовским морями.

- В ночь на субботу вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары, Ульяновска, Саратова, Тамбова, Калуги и Волгограда.

- США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм" в Афганистане для борьбы с терроризмом. По данным источников The Wall Street Journal, речь идет об одной из составляющих усилий американской администрации по нормализации отношений с талибами.

- Похолодание до плюс 13 ожидается в Москве на следующей неделе. В понедельник будет по-летнему тепло, температура поднимется до плюс 23-26 градусов. Вторник также будет теплым - плюс 18-23 градуса. "В среду воздушные массы резко поменяют направления, и температура сильно понизится. Ночью плюс 6 - плюс 11, а днем плюс 10 - плюс 15", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В четверг дневная температура опуститься до плюс 8-13 градусов.