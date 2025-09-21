Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 сентября

Вьетнам стал победителем "Интервидения", Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, протесты в Нидерландах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Победителем песенного конкурса "Интервидение", который прошел на подмосковной площадке Live Арена, стал певец из Вьетнама Дык Фук с композицией "Фудом тхиен выонг". Второе место досталось трио Nomad из Киргизии, третье - Дане Аль-Мир из Катара. Представитель России Shaman попросил жюри не оценивать его выступление, поскольку РФ является принимающей страной. В 2026 г. "Интервидение" примет Саудовская Аравия.

- Совет нацбезопасности Ирана постановил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в связи с запуском странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция - ИФ) механизма по возобновлению антииранских санкций.

- Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией. Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ и водомет. Протестующие требовали ужесточения политики по предоставлению убежища беженцам.

- Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон подверг резкой критике новые правила Пентагона для прессы, подписанные главой ведомства Питом Хегсетом. "Свободная пресса делает нашу страну лучше", - написал законодатель в соцсети Х.

- Дональд Трамп предупредил Афганистан, что если контроль над авиабазой Баграм не будет возвращен Соединенным Штатам, то Кабул столкнется с неблагоприятными последствиями.