Что случилось этой ночью: понедельник, 22 сентября

Удар дронов по крымском санаторию, Нетаньяху намерен не допустить создания палестинского государства, Уолл-стрит выросла в пятницу до рекордов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинские БПЛА ударили по санаторию "Форос" в Крыму. Погибли три человека, 16 получили ранения.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 114 украинских БПЛА. Большинство сбито над Ростовской областью и Краснодарским краем.

- Почти 270 землетрясений зафиксировано за неделю у берегов Камчатки. Восемь землетрясений ощутили жители полуострова за сутки.

- Жалоба защиты арестованного в Приморье французского велопутешественника поступила в суд. Ему вменяется незаконное пересечение границы.

- Индексы США в пятницу выросли до рекордов. Поддержку рынкам оказало принятое в среду решение ФРС о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов.

- Нетаньяху после признания Палестины рядом стран обещал не допустить создания государства. Он назвал признание "наградой террору".

