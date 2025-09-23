Минюст США добивается выделения сегмента онлайн-рекламы Google

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США попросило суд обязать Google выделить сегмент онлайн-рекламы, пишет Financial Times.

Федеральные обвинители по делу о доминировании Google на этом рынке хотят, чтобы интернет гигант выделил биржу, где компании покупают рекламу, и провел поэтапное отчуждение технологии, используемой онлайн-издателями для продажи рекламных мест.

В апреле федеральный судья Леони Бринкема постановила, что Google создала незаконную монополию, позволившую ей контролировать отдельные сегменты рынка онлайн-рекламы.

Монополия Google на рынках рекламных бирж и серверов нарушает так называемый антимонопольный закон Шермана и наносит ущерб рекламодателям и потребителям, заявила судья.

Адвокат компании Карен Данн назвала предлагаемые Минюстом меры для разрешения ситуации чрезмерными. По ее словам, их реализация будет беспрецедентным шагом, который навредит потребителям.

Квартальная выручка Google от связанной с поиском рекламы превышает $50 млрд.