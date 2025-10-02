Что случилось этой ночью: четверг, 2 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тверской суд Москвы взыскал в доход РФ "КДВ Групп" - одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли. Владелец холдинга Денис Штенгелов и его отец Николай Штенгелов признаны экстремистским объединением. Генпрокуратура оценивает капитализацию "КДВ групп" в 497 млрд рублей, ежегодный доход - в 756 млрд рублей, а валовую прибыль - в 139 млрд рублей.

- Страны G7 договорились оказывать давление на закупающие российскую нефть страны. Министры финансов стран "большой семерки" также сообщили, что разрабатывается "широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины".

- США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов вглубь территории России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Вашингтон также просит союзников по НАТО оказать Киеву аналогичную поддержку. Кроме того, по данным газеты, Штаты изучают возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk и Barracuda.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на четверг 85 беспилотников ВСУ над Воронежской, Белгородской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями и Крымом.

- Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, в том числе Гретой Тунберг, направлявшимися в сектор Газа. Израильские военные применили "активную агрессию" против некоторых судов "Флотилии стойкости", сообщили в ее телеграм-канале. МИД Израиля подтвердил, что несколько судов были "благополучно остановлены", а их пассажиры "доставлены в израильский порт".

- Дональд Трамп планирует сократить программы демократов и уволить госслужащих из-за шатдауна. Президент США заявил в интервью One America News, что "любимые проекты" демократов могут быть сокращены навсегда, "могут быть увольнения, и это их вина".