Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 2 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тверской суд Москвы взыскал в доход РФ "КДВ Групп" - одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли. Владелец холдинга Денис Штенгелов и его отец Николай Штенгелов признаны экстремистским объединением. Генпрокуратура оценивает капитализацию "КДВ групп" в 497 млрд рублей, ежегодный доход - в 756 млрд рублей, а валовую прибыль - в 139 млрд рублей.

- Страны G7 договорились оказывать давление на закупающие российскую нефть страны. Министры финансов стран "большой семерки" также сообщили, что разрабатывается "широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины".

- США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов вглубь территории России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Вашингтон также просит союзников по НАТО оказать Киеву аналогичную поддержку. Кроме того, по данным газеты, Штаты изучают возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk и Barracuda.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на четверг 85 беспилотников ВСУ над Воронежской, Белгородской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями и Крымом.

- Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, в том числе Гретой Тунберг, направлявшимися в сектор Газа. Израильские военные применили "активную агрессию" против некоторых судов "Флотилии стойкости", сообщили в ее телеграм-канале. МИД Израиля подтвердил, что несколько судов были "благополучно остановлены", а их пассажиры "доставлены в израильский порт".

- Дональд Трамп планирует сократить программы демократов и уволить госслужащих из-за шатдауна. Президент США заявил в интервью One America News, что "любимые проекты" демократов могут быть сокращены навсегда, "могут быть увольнения, и это их вина".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС не согласится с планом Трампа по Газе

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

G7 договорилась оказывать давление на закупающие российскую нефть страны

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд
Обострение палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС попросило разъяснений по поводу мирного плана Трампа по Газе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });