Поиск

Макрон ждет, что предложение ЕК по российским активам доработают до конца октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что к саммиту ЕС 23-24 октября удастся согласовать предложение Еврокомиссии по "репарационному кредиту" для Украины за счет замороженных активов РФ.

"Мы коллективно работали и через три недели мы придем к результату по этому проекту, означающему финансовую ясность для Украины благодаря предложению, сделанному (Европейской - ИФ) комиссией", - заявил Макрон журналистам в Копенгагене после завершения саммита Европейского политического сообщества.

На уточняющие вопросы об использовании российских активов французский президент ответил: "Мы будем уважать международное право, потому что с этим связано доверие к европейцам и привлекательность Европы. И бельгийский премьер-министр полностью прав, всегда напоминая эти правила. Европа не является континентом, где можно разом завладеть авуарами одного из центральных банков кого бы то ни было".

В то же время, по его словам, "эти замороженные активы будут частью решения окончания войны". "Предложение комиссии - это, если можно так сказать, юридически-финансовая инновация, которая позволяет обеспечить ясность для Украины при уважении международного права и его правил, и имея гарантию либо бюджета союза, либо государств-членов. Это технические вопросы, которые надо обсуждать. И это технические вопросы, над которыми мы будем работать в ближайшие недели, - объяснил Макрон.

После неформального саммита Евросоюза 1 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила на пресс-конференции суть предложения Еврокомиссии по "репарационному кредиту".

"Этот заем будет основываться на иммобилизованных российских активах. Он будет выплачен не одним разом, а обусловленными траншами. Таким образом мы усилим нашу европейскую оборонную промышленность, обеспечив, чтобы часть этого кредита была использована для закупок в Европе и у европейцев", - сообщила она.

"И что еще очень важно, не будет конфискации активов. Российские активы останутся российскими. Кредиты будут предложены Украине, и Украина будет должна возместить эти займы, если Россия заплатит репарации", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Эти аргументы пока не убеждают бельгийского премьер-министра Барта де Вевера, в стране которого хранятся замороженными огромные активы Банка России. Он потребовал от всех европейских лидеров гарантий вплоть до подписания обязывающего документа, что они разделят с его страной риски в случае использования замороженных активов РФ для финансирования кредитов Украине.

Евросоюз Копенгаген Украина Еврокомиссия Франция Эммануэль Макрон Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин считает нагнетанием заявления о российских дронах в Европе

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Полиция Манчестера установила личность напавшего на людей у синагоги

Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185

Израиль заявил, что ни одно судно "Флотилии стойкости" не добралось до Газы

Израиль заявил, что ни одно судно "Флотилии стойкости" не добралось до Газы

В Манчестере в Йом Кипур совершено нападение на людей у синагоги

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7272 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });