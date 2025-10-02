Макрон ждет, что предложение ЕК по российским активам доработают до конца октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что к саммиту ЕС 23-24 октября удастся согласовать предложение Еврокомиссии по "репарационному кредиту" для Украины за счет замороженных активов РФ.

"Мы коллективно работали и через три недели мы придем к результату по этому проекту, означающему финансовую ясность для Украины благодаря предложению, сделанному (Европейской - ИФ) комиссией", - заявил Макрон журналистам в Копенгагене после завершения саммита Европейского политического сообщества.

На уточняющие вопросы об использовании российских активов французский президент ответил: "Мы будем уважать международное право, потому что с этим связано доверие к европейцам и привлекательность Европы. И бельгийский премьер-министр полностью прав, всегда напоминая эти правила. Европа не является континентом, где можно разом завладеть авуарами одного из центральных банков кого бы то ни было".

В то же время, по его словам, "эти замороженные активы будут частью решения окончания войны". "Предложение комиссии - это, если можно так сказать, юридически-финансовая инновация, которая позволяет обеспечить ясность для Украины при уважении международного права и его правил, и имея гарантию либо бюджета союза, либо государств-членов. Это технические вопросы, которые надо обсуждать. И это технические вопросы, над которыми мы будем работать в ближайшие недели, - объяснил Макрон.

После неформального саммита Евросоюза 1 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила на пресс-конференции суть предложения Еврокомиссии по "репарационному кредиту".

"Этот заем будет основываться на иммобилизованных российских активах. Он будет выплачен не одним разом, а обусловленными траншами. Таким образом мы усилим нашу европейскую оборонную промышленность, обеспечив, чтобы часть этого кредита была использована для закупок в Европе и у европейцев", - сообщила она.

"И что еще очень важно, не будет конфискации активов. Российские активы останутся российскими. Кредиты будут предложены Украине, и Украина будет должна возместить эти займы, если Россия заплатит репарации", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Эти аргументы пока не убеждают бельгийского премьер-министра Барта де Вевера, в стране которого хранятся замороженными огромные активы Банка России. Он потребовал от всех европейских лидеров гарантий вплоть до подписания обязывающего документа, что они разделят с его страной риски в случае использования замороженных активов РФ для финансирования кредитов Украине.