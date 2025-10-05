Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 октября

Зарержаны организаторов протестов в Тбилиси, обрушение породы на шахте в Кузбассе, 32 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:



- Организаторов протестов в Тбилиси задержали и обвинили в призывах к свержению власти. По словам замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, задержанным грозит до 9 лет лишения свободы. Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава заявила, что партия "не была в курсе радикальных действий организаторов митинга". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что предпринятая протестующими попытка штурма президентского дворца в Тбилиси была организована иностранными спецслужбами.



- Обрушение горной породы произошло на шахте "Ерунаковская" в Кемеровской области. Спасатели МЧС РФ вывели на поверхность 151 человека, никто не пострадал.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на воскресенье 32 беспилотников ВСУ над Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Мордовией.

- Израиль согласен отвести войска в секторе Газе на первоначальную линию, заявил Дональд Трамп. Президент США привел в сообщении в соцсети Truth Social карту, на которой обозначена эта линия. Телеканал CNN отмечает, что в соответствии с картой израильские военные продолжат сохранять присутствие в Рафахе и Хан-Юнисе на юге Газы и на значительной части севера сектора, а также в буферной зоне в других частях анклава.



- Трамп направит 300 нацгвардейцев для наведения порядка в штате Иллинойс. Губернатор Иллинойса демократ Джей Би Прицкер подверг такое решение резкой критике: "Это абсолютно возмутительно и не по-американски требовать от губернатора ввести войска в пределы наших собственных границ и против нашей воли".