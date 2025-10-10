Поиск

Трамп поблагодарил Путина за слова о роли президента США в урегулировании конфликтов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за высокую оценку вклада американского лидера в решение мировых конфликтов.

"Спасибо, президент Путин!" - написал он в социальной сети Truth Social, прикрепив к сообщению видео, в котором президент РФ рассуждает о Нобелевской премии мира.

В прикрепленном отрывке Путин говорит, что Трамп "реально много делает для того, чтобы разрешить сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы".

Ранее в пятницу лауреатом Нобелевской премии мира была объявлена экс-депутат парламента Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Награду она получила "за неустанный труд по продвижению демократических ценностей для венесуэльского народа и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".

В Белом доме на это заявили, что "Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше, чем мир".

В течение года американский президент неоднократно прямо и косвенно выражал желание стать лауреатом премии.

