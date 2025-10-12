Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 октября

МВД поможет депортированным из Латвии россиянам, Иран заморозил сотрудничество с МАГАТЭ, умерла Дайан Китон

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МВД РФ окажет помощь в обустройстве и адаптации 800 россиянам, которым аннулировали документы для постоянного проживания в Латвии, заявила представитель МВД Ирина Волк.

- Президент США Дональд Трамп поручил министру по военным делам Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат военнослужащим, несмотря на приостановку работы федерального правительства.

- Соглашение о сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ заморожено. Тегеран больше не видит оснований для переговоров по атому со странами "евротройки", заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

- ЕС с 12 октября начинает вводить в действие новую цифровую систему пограничного контроля EES, которая в течение полугода будет развернута на всех пограничных пунктах.

- Лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса" актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет в Калифорнии.

