Что случилось этой ночью: понедельник, 13 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп может заявить Путину о поставках ракет Tomahawk Киеву. Такое возможно, если не удастся уладить украинский конфликт, сказал президент США.

- Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Курской области, она ехала в автомобиле. Также под удар попал многоквартирный дом в белгородском Шебекино.

- Сборная Фарерских островов сенсационно обыграла Чехию в отборе на ЧМ-2026. Матч закончился со счетом 2:1.

- Объявлен новый состав правительства Франции. Премьером назначен отставной глава правительства Лекорню.

- Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла. Над поселками возникла угроза пеплопада.

