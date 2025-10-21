Поиск

Командование США не будет спешить с силовыми операциями в Карибском море

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Командование США не намерено предпринимать поспешные действия в ходе силовых акций в Карибском море и у берегов Венесуэлы, пишет Axios со ссылкой на источники.

"Официальная наша позиция состоит в том, чтобы мы там с целью остановить террористов-наркоторговцев. Мы будем уничтожать их лодки. Но мы будем терпеливы. Никто никуда не торопится", - заявил порталу высокопоставленный сотрудник американской администрации.

Другой собеседник Axios отметил, что США также не хотят спешить в случае возможной акции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Речь идет не только о ЦРУ, а о всем нашем разведывательном потенциала. США знают, где Мадуро, где он останавливается, куда ездит. Если мы хотели бы уничтожить его ракетным ударом, мы бы уже это сделали", - сказал собеседник издания.

Сотрудник администрации объяснил, что в Вашингтоне не ожидают сохранение за Мадуро поста президента. "Но мы посмотрим, что дальше", - сказал он.

Некоторые лица, имеющие доступ к непубличной информации, полагают, что США в конечном счету пойдут на наземную операцию в регионе, в той или иной форме.

"Трудно представить, что командование пришлет все эти силы сюда, а затем отведет их, просто подорвав несколько катеров наркоторговцев", - сказал один из осведомленных лиц.

По данным Axios, США пока нанесли семь ударов у берегов Венесуэлы, в результате были убиты не менее 32 человек. После удара, по утверждениям США, по подводной лодке, перевозившей наркотики, на прошлой неделе выжили два человека - их собираются вернуть домой, в Эквадор и Венесуэлу.

Помощник одного конгрессмена заявил Axios, что Белый дом ограничился незначительным, скупым на подробности брифингом на тему ударов. Других сведений администрация предоставлять не стала. Сенатор-республиканец Рэнд Пол, который ранее безуспешно пытался добиться запрета на удары без согласия Конгресса, подчеркнул, что США в начале должны знать, кого они устраняют, предъявить доказательства причастности их к преступлениям.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Также в регион направили истребители, патрульные самолеты, бомбардировщики, вертолеты и спецназ. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

CNN со ссылкой на источники передавал, что кампания давления США на Венесуэлу направлена на то, чтобы венесуэльский президент Николас Мадуро сложил с себя полномочия главы государства.

Дональд Трамп Конгресс США Николас Мадуро ЦРУ Венесуэла Карибское море
