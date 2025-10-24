Поиск

Премьер-министр Японии обеспокоена политикой Китая, России и КНДР

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в первой программной речи на этом посту заявила в парламенте о необходимости укрепить оборону страны и изменить стратегию нацбезопасности, выразила обеспокоенность в связи с политикой Китая, России и КНДР в регионе. Об этом сообщает АР.

"Открытый, свободный и стабильный международный порядок, к которому мы привыкли, подвергся сильным потрясениям в связи с исторической сменой баланса сил и усиления геополитического соперничества. В регионе вокруг Японии военная активность и иные действия наших соседей - Китая, Северной Кореи и России - вызывают серьезную тревогу", - сказала она.

По ее мнению, "Японии нужно играть на опережение ради фундаментального наращивания военной мощи".

Санаэ Такаити отметила, что новая стратегия в сфере национальной безопасности должна быть готова к концу 2026 года. Премьер продолжила, что ее правительство намерено нарастить оборонные расходы до 2% от ВВП ежегодно к марту 2026 года, а не в 2027 году, как планировалось изначально.

Заявления премьер-министра прозвучали в преддверии визита на следующей неделе в Японию президента США Дональда Трампа, который может потребовать от Токио серьезного наращивания оборонных расходов. Такаити сказала, что хочет обсудить с Трампом усиление альянса Японии и США.

Однако, отмечает AP, Такаити возглавляет правительство меньшинства, которому потребуется содействие оппозиции для принятия решений. Премьеру придется иметь дело с такими экономическими вопросами, как рост цен и стагнирующие зарплаты.

Премьер-министр также заявила, что Япония нуждается в иностранной рабочей силе, однако мигранты должны соблюдать закон. Она отдала распоряжение министру экономической безопасности Кими Онодэ усилить регулирование пребывания иностранцев в Японии, а также изучить возможность ужесточить требования к приобретению земельных участков гражданами других государств.

Парламент Японии на этой неделе избрал Такаити - главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) - премьер-министром страны. 64-летняя Такаити известна "жесткими взглядами на безопасность". Экс-министр внутренних дел выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской Конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. Такаити считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов, она состоит в рядах крупнейшей в Японии консервативной и националистической неправительственной организации и лоббистской группы "Ниппон Кайги". Она критически высказывалась об экономической политике КНР и отстаивала необходимость снизить зависимость от Китая в экономической сфере.

AP объясняет, что ее взгляды на оборону, в том числе привели к тому, что руководство партии "Комэйто", занимающей пацифистские позиции, приняло решение о прекращении альянса с ЛДП после более чем 20 лет союзнических отношений. "Комэйто" в этой роли сменила "Партия инноваций Японии".

В данный момент Япония реализует пятилетнюю программу оборонного строительства. Ранее Япония тратила на военную сферу в год около 1% от ВВП. Однако с 2022 года Токио начал наращивать вложения в оборону до 2% от ВВП. В случае выполнения этого плана, ежегодные оборонные расходы достигнут $73 млрд.

КНДР США Япония Китай Санаэ Такаити Комэйто ЛДП
