Что случилось этой ночью: суббота, 25 октября

Землетрясение у Хоккайдо, взрыв в многоэтажке в Сочи, США направляют авианосец в Карибское море

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Семь БПЛА сбито на подлете к Москве. Всего над регионами РФ за ночь нейтрализован 121 беспилотник ВСУ.

- Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо. Жители Южных Курил ощутили толчки силой до 4 баллов.

- Один человек стал жертвой взрыва газа в многоэтажке в Сочи. Введен локальный режим ЧС.

- Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады. Они намерены добиваться голосования в Конгрессе в ближайшие недели.

- США направили в Карибское море авианосец "Джеральд Форд". Целью рейда заявлена борьба с наркотерроризмом.

- Вашингтон ввел санкции против президента Колумбии. Меры вводятся в рамках "борьбы с наркотиками".