Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти КНР считают необходимым, чтобы США обеспечили безопасность захваченного накануне венесуэльского президента Николаса Мадуро и отпустили его, сообщает в воскресенье Global Times со ссылкой на МИД Китая.

"Китай призывает США позаботиться о личной безопасности президента Николаса Мадуро и его жены, сразу же отпустить их, прекратить свержение правительства Венесуэлы, решать разногласия путем диалога и переговоров", - приводит издание слова неназванного представителя ведомства.

Он отметил, что в Пекине серьезно обеспокоены операцией США по пленению Мадуро. По его словам, такие действия являются явным нарушением международного права и норм, а также Устава ООН.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе президента Мадуро. Впоследствии его доставили в США. Мадуро и супругу после пребывания в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке под конвоем перевели в федеральный следственный изолятор в Бруклине.

Как ожидается, задержанным в ближайшие дни будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Мадуро могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам.

В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

