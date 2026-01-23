Поиск

Politico отмечает мнения в Европе, что из-за спора о Гренландии нельзя больше доверять США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В странах Европы сложилась точка зрения, что из-за конфликта вокруг Гренландии США более не могут считаться надежным партнером, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

"Это новая эра, в которой мы не можем положиться на США. По крайней мере в течение трех лет, пока президент США Дональд Трамп остается у власти. Кризис Гренландии был проверкой. Мы вынесли урок", - заявил один из собеседников издания.

"Нам нужна собственная повестка дня. Украина, производительность, конкурентоспособность, безопасность, стратегическая автономия", - добавил он.

Другой дипломат, знакомый с обсуждениями в ЕС, назвал нынешний момент "Рубиконом" и "шоковой терапией", после которого Европа не может вернуться в прежнее положение.

Еще один собеседник отметил, что Европа для укрепления позиций не может выбирать между разными сферами, а должна одновременно уделять внимание обороне, энергетической безопасности, экономической мощи, торговле.

По информации Politico, даже такие страны ЕС, избегающие торговых разногласий с США, как Дания, Швеция и Нидерланды, или ФРГ, ориентированная на трансатлантические отношения, выражали готовность прибегнуть к ответным мерам против Вашингтона из-за его давления по вопросу Гренландии.

В среду, выступая на форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от плана по введению пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте основные параметры возможного соглашения по Гренландии. Он пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией.

Официально о деталях этого плана пока не сообщалось.

