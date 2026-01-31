NYT сообщила, что обсуждения планируемой миссии НАТО в Арктике находятся на раннем этапе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В НАТО только начинаются дискуссии о развертывании миссии альянса в Арктике, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Активизация действий в отношении Арктики носит больше концептуальный, чем практический характер. Один нынешний и один бывший служащий НАТО заявили, что дискуссии о предложенной миссии НАТО в Арктике - все еще на очень ранней стадии", - информирует газета.

"Как и многие прочие европейские инициативы, беспокойная активность в отношении Арктики носит больше концептуальный, чем практический характер. Один нынешний и один бывший служащий НАТО заявили, что дискуссии о предложенной миссии НАТО в Арктике - все еще на очень ранней стадии", - сообщает NYT.

Кроме того, напоминает издание, Канада, по крайней мере до недавнего времени, не желала уступать больше ответственности за регион НАТО. В ряде стран Европы также звучали сомнения, что Арктика является более приоритетным направлением действий, чем Украина.

Ранее официальные лица говорили, что возможная миссия НАТО будет предусматривать расширение разведывательных полетов, осуществляемых в значительной степени БПЛА. Некоторые члены альянса уже используют беспилотники для слежения за силами России на Крайнем Севере, отмечает NYT.

Также, напоминает газета, Британия объявила о расширении присутствия на севере Норвегии; Франция на прошлой неделе обсуждала со Швецией усиление сотрудничества в Арктике. Италия занимается переоснащением некоторых своих бригад, предназначенных для боевых действий в горах, для операций в Арктике.

Ранее в январе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп говорит правильно о необходимости усилить защиту Арктики из-за политики России и Китая в регионе.

Позднее глава Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне на пресс-конференции сообщил, что в ближайшие месяцы у НАТО запланированы учения в Арктике. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в свой черед утверждал, что укрепление военного сотрудничества РФ и КНР в Арктике вызывает тревогу в НАТО.