Глава МИД Польши сообщил о планах США сократить военное присутствие в Европе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США намерены сократить свое военное присутствие в Европе, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщают польские СМИ.

"Присутствие США в Европе сохранится, но в более ограниченном, более стратегически ориентированном виде, и мы, европейцы, должны внести свой вклад в виде сухопутных войск", - сказал Сикорский.

"Польша, другие страны должны сделать это, чтобы выполнить свои обязательства, взятые на саммитах НАТО", - добавил он.