Поиск

Глава МИД Польши сообщил о планах США сократить военное присутствие в Европе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США намерены сократить свое военное присутствие в Европе, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщают польские СМИ.

"Присутствие США в Европе сохранится, но в более ограниченном, более стратегически ориентированном виде, и мы, европейцы, должны внести свой вклад в виде сухопутных войск", - сказал Сикорский.

"Польша, другие страны должны сделать это, чтобы выполнить свои обязательства, взятые на саммитах НАТО", - добавил он.

НАТО Пентагон Польша США Радослав Сикорский Элбридж Колби
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 февраля

Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

 Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

 В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

 Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

Рубио сообщил о настрое США пока искать дипломатические пути решения ядерной проблемы Ирана

Рубио заявил, что США не собираются "бросать" НАТО
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8422 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });