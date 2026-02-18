Мерц допустил использование ВВС ФРГ для применения британского и французского ядерного оружия

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает возможным использовать немецкие самолеты для применения французского или британского ядерного оружия, однако выступает против получения Берлином собственных вооружений такого типа, сообщает в среду газета Die Zeit.

"Я не хочу, чтобы Германия рассматривала возможность создания собственного ядерного оружия", - цитирует газета слова Мерца.

При этом канцлер сослался на существующие договоры, согласно которым Германия обязалась не предпринимать попыток получить ядерное оружие – Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года и Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года.

Однако Die Zeit напоминает, что истребители Tornado на авиабазе "Бюхель" в ФРГ могут быть задействованы для применения ядерного оружия США.

"Теоретически возможно действовать так же в отношении британского ядерного оружия и французского ядерного оружия", - сказал Мерц.

На Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля Мерц объявил, что начал обсуждение с Францией вопросов ядерного сдерживания. Канцлер заверил, что переговоры "не списывают со счетов" НАТО, а затрагивают ядерную тематику исключительно в рамках альянса.