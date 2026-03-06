Пакистан отказался от мирных переговоров с Афганистаном

Исламабад потребовал от Кабула прекратить поддержку вооруженных трансграничных нападений

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Исламабад не начнет переговоры с Кабулом, пока тот не прекратит поддержку вооруженных группировок, совершающих атаки через границу с афганской территории, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Мошарафа Заиди, представителя канцелярии пакистанского премьера Шахбаза Шарифа.

"Никаких переговоров не будет. Терроризму в Афганистане нужно положить конец", - сказал Заиди.

Ситуация на границе Пакистана с Афганистаном, где более недели не прекращается пограничный конфликт, остается крайне напряженной. В самом Пакистане положение осложнилось после начала американо-израильской операции в Иране и убийства руководителя страны аятоллы Али Хаменеи. Это вызвало протесты пакистанских шиитов в ряде городов страны.