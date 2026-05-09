Назначение нового главы правительства Венгрии состоится в Будапеште в субботу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Церемония назначения нового премьер-министра Венгрии состоится в субботу на первом заседании нового состава Государственного собрания (парламента). Им станет Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах 12 апреля.

Мадьяр придет на смену Виктору Орбану (партия "Фидес"), который возглавлял венгерское правительство на протяжении 16 лет.

После победы "Тисы" на парламентских выборах, Мадьяр заявил о начале новой эры в венгерской политике. Новому правительству придется решить ряд экономических проблем, в частности, проблему высокого дефицита бюджета. При этом он не исключил рассмотрения возможности вступления Венгрии в зону евро в будущем.

Во внешней политике лидер партии "Тиса" намерен следовать принципам невмешательства в дела других государств и ожидает от них такого же отношения к Венгрии.

С Россией Мадьяр намерен выстраивать прагматичные отношения, несмотря на существующие вызовы. Он отметил, что Венгрия продолжает зависеть от энергетического импорта из России, что делает сотрудничество с Москвой важным для страны и выступил за сохранение поставок нефти из России. Мадьяр также заявил, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия действующих соглашений в области энергетики, в том числе по сооружению АЭС "Пакш-2".

Мадьяр также выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине. При этом он высказался против ускоренного приема Украины в Евросоюз. По его мнению, прежде чем одобрить начало официальных переговоров Киева о вступлении в ЕС необходимо расширить права венгерского меньшинства на Украине.

Кроме того, новое правительство Венгрии не будет возражать против предоставления Украине кредита ЕС на сумму в 90 млрд евро, но не станет принимать участия в этой инициативе.