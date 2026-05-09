Поиск

Назначение нового главы правительства Венгрии состоится в Будапеште в субботу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Церемония назначения нового премьер-министра Венгрии состоится в субботу на первом заседании нового состава Государственного собрания (парламента). Им станет Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах 12 апреля.

В миреВыборы в Венгрии и Болгарии: укрепилась ли антибрюссельская оппозиция?Читать подробнее

Мадьяр придет на смену Виктору Орбану (партия "Фидес"), который возглавлял венгерское правительство на протяжении 16 лет.

После победы "Тисы" на парламентских выборах, Мадьяр заявил о начале новой эры в венгерской политике. Новому правительству придется решить ряд экономических проблем, в частности, проблему высокого дефицита бюджета. При этом он не исключил рассмотрения возможности вступления Венгрии в зону евро в будущем.

Во внешней политике лидер партии "Тиса" намерен следовать принципам невмешательства в дела других государств и ожидает от них такого же отношения к Венгрии.

В миреОрбан подал в отставку с поста лидера партии "Фидес"Читать подробнее

С Россией Мадьяр намерен выстраивать прагматичные отношения, несмотря на существующие вызовы. Он отметил, что Венгрия продолжает зависеть от энергетического импорта из России, что делает сотрудничество с Москвой важным для страны и выступил за сохранение поставок нефти из России. Мадьяр также заявил, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия действующих соглашений в области энергетики, в том числе по сооружению АЭС "Пакш-2".

Мадьяр также выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине. При этом он высказался против ускоренного приема Украины в Евросоюз. По его мнению, прежде чем одобрить начало официальных переговоров Киева о вступлении в ЕС необходимо расширить права венгерского меньшинства на Украине.

Кроме того, новое правительство Венгрии не будет возражать против предоставления Украине кредита ЕС на сумму в 90 млрд евро, но не станет принимать участия в этой инициативе.

Венгрия Петер Мадьяр Тиса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что ждет ответа Ирана в ближайшее время

 Трамп заявил, что ждет ответа Ирана в ближайшее время

Трамп выразил надежду на продление перемирия между Россией и Украиной

РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными

Трамп заявил, что между РФ и Украиной с 9 по 11 мая будет действовать режим прекращения огня

 Трамп заявил, что между РФ и Украиной с 9 по 11 мая будет действовать режим прекращения огня

Что произошло за день: пятница, 8 мая

Трамп назвал успехом его администрации обнародование файлов по НЛО

 Трамп назвал успехом его администрации обнародование файлов по НЛО

В ЕС рассматривают возможность ограничений при выдаче виз гражданам РФ

 В ЕС рассматривают возможность ограничений при выдаче виз гражданам РФ

Рядом с иранским островом Харк замечен возможный разлив нефти

В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

 В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

 AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2128 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9328 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов