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Постпред Ирана при ООН призвал США отказаться от угроз для достижения соглашения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что никакое долгосрочное соглашение с США не может быть достигнуто с помощью силы.

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"Никакое прочное соглашение не может быть достигнуто путем угроз, запугивания или применения силы", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, президент США Дональд Трамп "должен воздержаться от своих неоднократных угроз в адрес Ирана".

Тегеран "никогда не вел переговоры под угрозами и давлением", подчеркнул дипломат.

"Если Вашингтон действительно заинтересован в дипломатическом решении, он должен отказаться от языка угроз и взаимодействовать с Ираном на основе взаимного уважения, суверенного равенства и полного соблюдения международного права", - заключил Иравани.

Накануне Трамп заявил, что Тегеран затянул переговоры и Ирану придется столкнуться с последствиями таких действий.

В ночь на четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия" объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов.

Хроника 28 февраля – 11 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ООН США угрозы
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