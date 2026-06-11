В Тегеране опровергли слова Трампа о прямых переговорах с иранскими чиновниками

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Заявление президента США Дональда Трампа о прямых переговорах с иранскими официальными лицами не соответствует действительности, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

"Заявление Трампа о том, что иранские официальные лица говорили с ним напрямую и требовали прекратить бомбардировки, является чистой ложью", - сказал собеседник агентства.

"Никаких контактов с Трампом не было, и Иран ответит военным путем на агрессию США", - подчеркнул он.

Как сообщил ранее телеканал Fox News, президент США заявил: "Иранцы попросили меня прекратить атаки. Атаки скоро прекратятся".

В ночь на четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия" закрыл Ормузский пролив для всех судов.