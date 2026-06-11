Эрдоган поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 7 июня.

"От имени моего народа и от себя лично искренне поздравляю вас с успехом возглавляемой вами партии "Гражданский договор" на парламентских выборах в Республике Армения 7 июня 2026 года, и желаю вам успехов в формировании правительства в третий раз", - говорится в поздравлении Эрдогана, текст которого распространила в четверг пресс-служба правительства Армении.

"Полностью уверен, что Ваше стратегическое видение установления долгосрочного мира и стабильности в регионе и обеспечения необходимого сотрудничества в этом направлении будет успешно реализовано", - добавил президент Турции.

Он пожелал Пашиняну "здоровья и благополучия, а народу Армении - процветания и счастья".

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта.

С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры об открытии границы для граждан третьих стран и нормализации отношений. Первая встреча спецпредставителей состоялась в Москве 14 января 2022 года.

4 мая по итогам встречи в Ереване премьера Армении Никола Пашиняна и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, на которой стороны обсудили процесс нормализации отношений, был подписан протокол о реализации работ по совместному восстановлению исторического моста Ани (Шелкового пути), расположенного на границе Армении и Турции.

В мае Турция отменила ограничения на осуществление двусторонней торговли с Арменией. Ранее поставляемые из Турции в Армению товары сначала оформлялись как экспортируемые в третью страну, а затем реэкспортировались в Армению.

В начале недели ЦИК Армении обнародовал уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня. В парламент вошли представители партии Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.