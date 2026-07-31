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В Армении у племянника Самвела Карапетяна прошли обыски

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Армении в доме одного из лидеров оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна прошли обыски по уголовному делу, сообщила армянским СМИ пресс-секретарь Следственного комитета Кима Авдалян.

После обыска Карапетян заявил, что у него ничего не конфисковано.

"Уже в который раз проводят обыск. Каждый раз одна и та же ситуация. Ничего не взяли. Это политический процесс, власти пытаются запретить заниматься политикой лицам, которые занимаются политикой. Вот основа всей этой истории. Запрещают заниматься политикой всем, кроме их сателлитов. Это неверный путь", - заявил Карапетян.

По его словам, партия "Сильная Армения" "не может оставаться в стороне и не реагировать на авантюрные действий властей, которые обостряют отношения с Россией".

Ранее Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Нарека Карапетяна по статьям о воспрепятствовании проведению собрания или участию в нем либо принуждение к этому и об отмывании. Он оставлен на свободе под подписку о невыезде и залог в 1 млрд драмов ($2,75 млн). Центризбирком Армении отклонил ходатайство Генпрокуратуры о лишении свободы Карапетяна, но разрешил завести на него уголовное дело.

Адвокат Арам Вардеванян сообщил журналистам, что обвинение касается дела, по которому в начале июня был арестован один из ближайших соратников Карапетяна - член совета партии "Сильная Армения" Алик Алексанян. Следственный комитет Армении обвинил его по статьям "материальное стимулирование с целью участия в собрании" и "легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере".

Нарек Карапетян - племянник главы партии, руководителя ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, который содержится под домашним арестом.

Депутатский мандат Карапетян получил 21 июля. Парлментские выборы в Армении прошли 14 июня.

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