БиГ планирует отозвать представителей дипкорпуса из Белграда после похорон Младича с почестями

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) примет меры по отзыву дипломатического персонала из Белграда после церемоний в память и похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Об этом сообщает в понедельник Федеральное телевидение БиГ со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства страны Эльмедина Конаковича.

"Если бы я мог, я бы прямо сейчас разорвал дипломатические отношения с Сербией. Всё, что я могу сделать, так это свести отношения к минимуму. Мы выведем всех, кого сможем, мы перенесем консульские дела в Загреб (Хорватия) и Подгорицу (Черногория)", - сказал он.

Решение главы МИД БиГ последовало за церемонией прощания и похоронами Младича в Белграде с государственными и военными почестями. Боснийские мусульмане считают Младича военным преступником, который нес ответственность за события в Сребренице в июле 1995 года. Согласно официальной версии, тогда в результате действий армии боснийских сербов погибли около 8 тыс. боснийских мусульман.

Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-95 гг.). В понедельник его похоронили на белградском кладбище "Топчидер" с соблюдением всех государственных и воинских почестей.