Эр-Рияд запросил у стран Европы, Египта и Пакистана средства ПВО

Саудовской Аравии не хватает ракет-перехватчиков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Саудовской Аравии, которая обменивается ударами с хуситами, пришлось просить о поддержке в сфере ПВО Великобританию, Францию, Египет и Пакистан из-за нехватки собственных ракет-перехватчиков, сообщает AP со ссылкой на двух региональных чиновников.

По их словам, Эр-Рияд попросил эт страны направить в регион средства ПВО, чтобы защититься от ракет и дронов, запускаемых хуситами и другими проиранскими группировками, поскольку запасы перехватчиков у основного поставщика - США - тоже истощены из-за военной операции против Ирана.

Один из собеседников агентства пояснил, что Саудовская Аравия находится в сложном положении, потому что ей нужно защищать не только военные объекты, но и нефтяную инфраструктуру. Другой источник добавил, что Эр-Рияд пытается создать международную коалицию против хуситов, но пока дает шанс дипломатии.

Два других собеседника AP рассказали, что на прошлой неделе представители США и хуситов встречались в Омане для обсуждения напряженности в регионе. Неназванный турецкий госчиновник отметил, что Анкара ведет переговоры с Ираном и ОАЭ для стабилизации ситуации.

При этом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан ранее заключили Мекканское оборонительное соглашение. Но представители властей Турции и Пакистана заявили AP, что не получали от королевства официального запроса об оказании помощи.

На минувшей неделе поддерживаемые Ираном силы хуситов отвоевали у правительственных войск все побережье Йемена на Красном море, включая портовые города Моха, Дубаб и населенный пункт Мурад, а также стратегический остров Перим, расположенный в середине Баб-эль-Мандебского пролива, что позволяет им контролировать международное судоходство в регионе. Сейчасформирования хуситов ведут бои с правительственными войсками, которые поддерживает Саудовская Аравия, за крупный йеменский город Таиз.