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США не отреагировали на призывы правительства Йемена начать бомбардировки хуситов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США не дала ответ на просьбу правительства Йемена приступить к атакам с воздуха на позиции хуситов, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух йеменских чиновников.

Ранее США ликвидировали должность спецпосланника по Йемену, не назначили постоянного посла в страну, а также многократно урезали ей помощь, напомнило издание. Поступали сообщения о контактах Вашингтона и хуситов, их заверениях, что связанные с США цели они атаковать не будут.

Один из представителей йеменских властей отметил, что американские дипломаты в разговорах указывали на поддержку разведданными от Вашингтона, но более ощутимой помощи Йемен получил мало. Он отметил, что гуманитарная ситуация в Йемене продолжает ухудшаться, а ресурсы властей, чтобы решать эту проблему, ограничены.

Два американских чиновника рассказали газете, что десятки американских военнослужащих, развернутых в Саудовской Аравии, помогают королевству сдерживать хуситов; за это сотрудничество несет ответственность Корпус морской пехоты США. Один из источников отметил, что США оказывают поддержку в передаче ценных сведений и логистических операциях, но сами удары не наносят.

Ранее "Ансар Аллах" провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Бои в горных районах на юго-западе страны продолжаются. Параллельно с этим хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.

Йемен США хуситы Ансар Аллах Саудовская Аравия
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