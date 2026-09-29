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Рубио заявил, что США не потерпят каких-либо угроз от Кубы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа не позволит, чтобы Куба становилась угрозой для США, заявил госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщает EFE.

"Пока президентом является Трамп, мы никогда не позволим Кубе стать базой для операций против США", - сказал глава Госдепартамента.

Он отметил, что угрозу для Вашингтона представляет и складывающаяся сейчас ситуация на Кубе. Вслед за Трампом, Рубио также назвал Кубу "несостоявшимся государством".

Трамп заявил о несостоятельности нынешней кубинской власти с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, отметив, что остров "терпит крах как никогда раньше и падет". При этом позже он высказал уверенность в том, что с Гаваной получится договориться.

Госдепартамент Куба Марко Рубио США ООН Дональд Трамп
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