Politico сообщило о рисках для переговоров на саммите ЕС из-за позиции Словакии по кредиту Украине

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Словакия выступает против участия в выплатах процентов по кредиту ЕС Украине на 2027 год, ее позиция может породить дополнительные разногласия на саммите ЕС, который открывается в четверг в Брюсселе, сообщило издание Politico.

По утверждению собеседников издания, Братислава является главным противником выплат. В числе других стран называют Болгарию, Венгрию и Чехию, однако эти страны открыты к определенному компромиссу.

Речь идет о кредите Украине в 45 млрд евро на 2027 год, говорится в публикации Politico.

Соответствующее решение вступило в силу накануне после опубликования в "Официальном журнале" Евросоюза. В нем говорится, что помощь в 45 млрд евро предоставляется для содействия реализации стратегии финансирования Украины в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года.