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В МИДе "брезгливо" отнеслись к заявлению Запада по "делу Скрипалей"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совместное коммюнике пятерки западных стран - США, Канады, Франции, ФРГ и Великобритании - не стало неожиданностью для Москвы, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Еще бы они не приняли британскую позицию, все расписано по нотам давно, и игра идет настолько скучная и унылая, что даже не остается никакой интриги", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Когда мы читаем раз за разом сообщения о том, насколько безосновательно и вместе с тем безапелляционно выдвигаются умопомрачительные обвинения в наш адрес, испытываешь чувство брезгливости", - продолжил замминистра.

Он назвал удивительным тот факт, что люди, облеченные такой властью и занимающие такие должности, "способны на подобного рода действия".

Ранее в четверг США, Германия, Канада и Франция поддержали выводы Лондона о том, что покушение на Сергея и Юлию Скрипаль в британском Солсбери совершили сотрудники российских спецслужб с одобрения высшего руководства РФ".

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Теги: МИД, Сергей Рябков, Сергей Скрипаль

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