В Киев начали свозить бюджетников для поддержки Объединительного собора

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В преддверии Объединительного собора украинской церкви власти разных регионов страны начали отправлять в Киев бюджетников, чтобы оказать поддержку участникам форума, сообщает украинский журналист Александр Дубинский.

"Главы государственных администраций сгоняют бюджетников в Киев на поддержку томоса. Сборище будет в субботу. Бюджетники на 7 утра должны уже быть в Киеве и радоваться томосу", - пишет он в пятницу в своем фейсбуке.

Как отмечает журналист, бюджетников отправляют в столицу по требованию администрации президента.

Объединительный собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя планируют создать церковь, независимую от Москвы, пройдет в субботу в Киеве. Священнослужители Московского патриархата отказались от участия в нем.