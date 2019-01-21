В Белоруссии начали собирать подписи в поддержку Насти Рыбки и потребовали отзыва посла из РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии начался сбор подписей под петицией в поддержку Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и требованием отозвать дипломатов в связи с ее задержанием.

Соответствующая петиция размещена на сайте "Удобный город", где граждане создают и собирают подписи под обращениями в государственные органы и организации.

"В связи с тем, что этот возмутительный, на наш взгляд, акт задержания (Насти Рыбки - ИФ) осуществлен сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации нагло и цинично, все их последующие действия по сбору доказательств в том числе "вовлечении в занятие проституцией", по нашему мнению, не могут быть признаны законными", - говорится в петиции.

По мнению авторов обращения, такие действия компетентных органов РФ могут распространиться на всех граждан без исключения.

"Просим МИД Республики Беларусь отозвать посла Республики Беларусь в Российской Федерации для консультаций и предложить послу Российской Федерации в Республике Беларусь покинуть территорию нашей страны до урегулирования вопроса с гражданкой Беларуси Анастасией Вашукевич", - сказано в петиции.

Авторы намерены направить петицию в Администрацию президента, министерство иностранных дел Белоруссии. В настоящий момент собрано почти 170 подписей.

Граждане Белоруссии Вашукевич и Александр Кириллов были задержаны полицейскими 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд). Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток не отбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, Вашукевич и Кириллов подозреваются по части 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Насте Рыбке и Алексу Лесли из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

После задержания в Таиланде Вашукевич в Instagram заявила о готовности предоставить американской прессе записи, "касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США".

Супруга Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали Вашукевич и Кириллова в тайской тюрьме.

Между тем, по словам Шереметьевой, Настя Рыбка не намерена предавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.