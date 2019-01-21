В мире

В Белоруссии начали собирать подписи в поддержку Насти Рыбки и потребовали отзыва посла из РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии начался сбор подписей под петицией в поддержку Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и требованием отозвать дипломатов в связи с ее задержанием.

Соответствующая петиция размещена на сайте "Удобный город", где граждане создают и собирают подписи под обращениями в государственные органы и организации.

"В связи с тем, что этот возмутительный, на наш взгляд, акт задержания (Насти Рыбки - ИФ) осуществлен сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации нагло и цинично, все их последующие действия по сбору доказательств в том числе "вовлечении в занятие проституцией", по нашему мнению, не могут быть признаны законными", - говорится в петиции.

По мнению авторов обращения, такие действия компетентных органов РФ могут распространиться на всех граждан без исключения.

"Просим МИД Республики Беларусь отозвать посла Республики Беларусь в Российской Федерации для консультаций и предложить послу Российской Федерации в Республике Беларусь покинуть территорию нашей страны до урегулирования вопроса с гражданкой Беларуси Анастасией Вашукевич", - сказано в петиции.

Авторы намерены направить петицию в Администрацию президента, министерство иностранных дел Белоруссии. В настоящий момент собрано почти 170 подписей.

Граждане Белоруссии Вашукевич и Александр Кириллов были задержаны полицейскими 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд). Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток не отбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, Вашукевич и Кириллов подозреваются по части 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Насте Рыбке и Алексу Лесли из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

После задержания в Таиланде Вашукевич в Instagram заявила о готовности предоставить американской прессе записи, "касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США".

Супруга Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали Вашукевич и Кириллова в тайской тюрьме.

Между тем, по словам Шереметьевой, Настя Рыбка не намерена предавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Белоруссия, Настя Рыбка, Олег Дерипаска, Алекс Лесли

Новости по теме

В мире
Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняков
По данным объединения Oxfam, 1% состояния Джеффа Безоса сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранениеПодробнее
 В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных
Повреждения получил международный аэропорт ДамаскаПодробнее
 ПВО Сирии сбили большинство израильских ракетПВО Сирии сбили большинство израильских ракет
Ночью Израиль нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракетПодробнее
 Мэй объявит "план Б" по BrexitМэй объявит "план Б" по Brexit
Ее предыдущая сделка провалилась в парламенте, получив одобрение у менее трети депутатовПодробнее
Синдзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с РоссиейСиндзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии рассказал, почему в 2019 году наступает важный момент в переговорах между двумя странамиПодробнее
 Митрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦМитрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦ
Он считает, что украинцы сдают экзамен богу на "верность Истине", а новая церковная структура не продержится долгоПодробнее
 ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет
По данным российских военных, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моряПодробнее
 Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"
Республиканцы предложили оппонентам начать работу над компромиссным вариантом президента США Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор начал административное производство против Facebook и TwitterВ РоссииВ социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрываВ миреСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковВ миреВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ РоссииВ ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по пропискеВ миреМэй объявит "план Б" по Brexit

Со вторника в Москву придут морозы

Путин попросил Кудрина уделить внимание аудиту национальных проектов

Ушел из жизни композитор Хасан Карданов, написавший гимн Кабардино-Балкарии

Суд вынес приговор по делу о перестрелке в "цыганском поселке" Екатеринбурга

Германия закрыла аэропорты для иранской Mahan Air

Старейшая жительница России умерла в возрасте 127 лет

Приговор по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии огласят 18 марта

В Кремле заявили, что пока нет конкретных вариантов решения проблемы мирного договора с Японией

У Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газ

У Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газДмитрий Песков заявил, что нужно учитывать и интересы "Газпрома", который рассчитывал на эти деньги, и интересы простых граждан Подробнее

В Кремле раскритиковали планы ЕС ввести санкции против Петрова и Боширова

В Альфа-банке констатировали, что закон об отмене "зарплатного рабства" не работает

Филарет предложил переименовать ПЦУ в УПЦ

В Москве задержали коллектора, угрожавшего по телефону школе и ее директору

В Белоруссии начали собирать подписи в поддержку Насти Рыбки и потребовали отзыва посла из РФ

В Черном море нашли шлюпку с телом моряка с теплохода "Волго-Балт"

Армия Израиля опубликовала видео уничтожения комплекса "Панцирь" в Сирии

Суд в Барнауле прекратил дело в отношении студента за мемы в соцсети

Трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье в Абхазии

Калининградцы предложили назвать улицу именем убитого мэра Гданьска Адамовича

Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и TwitterКомпаниям грозит штраф в 5000 рублей Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');