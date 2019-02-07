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Американского бойфренда Бутиной обвинили в мошенничестве

По данным СМИ, эти обвинения не имеют отношения к делу арестованной в США россиянки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Гражданину США, который встречался с находящейся в настоящее время в американской тюрьме россиянкой Мариной Бутиной, предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает CBS News.

Бутина поддерживала романтические отношения с 56-летним Полом Эриксоном, сотрудником Национальной стрелковой ассоциации. О том, что его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, сообщил офис федерального прокурора штата Южная Дакота.

СМИ пишут, что Эриксон способствовал знакомствам Бутиной с высокопоставленными представителями Республиканской партии в период с 2013 по 2017 год, с ее помощью организовал визит представительной делегации стрелковой ассоциации в Россию, где она встречалась с российскими чиновниками высокого уровня.

Этот эпизод стал одним из предметов расследования "российского следа" в американских президентских выборах 2016 года, отмечается в сообщениях.

Эриксон на предварительных слушаниях в суде себя виновным не признал и был отпущен до процесса. Выдвинутые против него обвинения к делу Бутиной отношения не имеют, уточняют СМИ.

Бутина была арестована в 2018 году. На суде она признала себя виновной в том, что устанавливала неофициальные контакты в США с влиятельными лицами в интересах России.

Теги: США, Мария Бутина

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