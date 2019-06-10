Глава Казахстана опроверг принуждение избирателей голосовать на президентских выборах

Касым-Жомарт Токаев допускает, что наблюдатели ОБСЕ могут быть предвзяты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо, открыто и честно, никто никого не принуждал голосовать, "это произошло естественным образом". Так результаты голосования прокомментировал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набравший 70,76% голосов избирателей.

Он напомнил, что в выборах участвовали семь кандидатов, и добавил, что им создали равные условия. Со своей стороны действующий президент сделал все возможно, чтобы выборы прошли честно.

Ранее руководители миссий ОБСЕ заявили, что госслужащие и студенты жаловались, будто бы их принуждали голосовать за Токаева. Примерно половина наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ негативно оценила подсчет голосов на участках по всей стране, рассказала глава миссии по наблюдению за выборами Уршула Гацек. Она также отметила блокировки оппозиционных СМИ и замедленный доступ в соцсети. Глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели заявил о нарушениях фундаментальных свобод и отметил массовые задержания мирных протестующих в крупных городах.

Токаев заявил на пресс-конференции в Нур-Султане, что спокойно воспринимает критику со стороны БДИПЧ ОБСЕ. "Я был вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и знаю всю эту "кухню", и как они составляют эти доклады, насколько политически предвзяты бывают в зависимости от страны, где работают, поэтому я отношусь к докладу ОБСЕ абсолютно спокойно", - отметил он.

Комментируя ситуацию с сосцетями, президент сказал, что не знал о блокировках. Он пообещал, что поручит правоохранительным органам проверить эту информацию. Токаев отметил, что соцсети нельзя использовать в деструктивных целях, в том числе для провокаций столкновений. "Интернет - реальность и смысл нашей жизни", - заявил он, напомнив, что активно пользуется соцсетями и лично ведет микроблог в твиттере.

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 9 июня. В них впервые не участвовал Нурсултан Назарбаев, который руководил страной с момента распада СССР. В марте 2019 года он ушел в отставку.

Явка на выборах составила 77,4%. По предварительным данным Центризбиркома, Токаев, который возглавляет страну с момента отставки Назарбаева, набрал больше 70% голосов избирателей.

В день голосования в Алма-Ате и Нур-Султане прошли акции протеста. МВД страны сообщило о задержании нескольких сотен человек.