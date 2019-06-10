Поиск

Глава Казахстана опроверг принуждение избирателей голосовать на президентских выборах

Касым-Жомарт Токаев допускает, что наблюдатели ОБСЕ могут быть предвзяты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо, открыто и честно, никто никого не принуждал голосовать, "это произошло естественным образом". Так результаты голосования прокомментировал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набравший 70,76% голосов избирателей.

Он напомнил, что в выборах участвовали семь кандидатов, и добавил, что им создали равные условия. Со своей стороны действующий президент сделал все возможно, чтобы выборы прошли честно.

Ранее руководители миссий ОБСЕ заявили, что госслужащие и студенты жаловались, будто бы их принуждали голосовать за Токаева. Примерно половина наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ негативно оценила подсчет голосов на участках по всей стране, рассказала глава миссии по наблюдению за выборами Уршула Гацек. Она также отметила блокировки оппозиционных СМИ и замедленный доступ в соцсети. Глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели заявил о нарушениях фундаментальных свобод и отметил массовые задержания мирных протестующих в крупных городах.

Токаев заявил на пресс-конференции в Нур-Султане, что спокойно воспринимает критику со стороны БДИПЧ ОБСЕ. "Я был вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и знаю всю эту "кухню", и как они составляют эти доклады, насколько политически предвзяты бывают в зависимости от страны, где работают, поэтому я отношусь к докладу ОБСЕ абсолютно спокойно", - отметил он.

Комментируя ситуацию с сосцетями, президент сказал, что не знал о блокировках. Он пообещал, что поручит правоохранительным органам проверить эту информацию. Токаев отметил, что соцсети нельзя использовать в деструктивных целях, в том числе для провокаций столкновений. "Интернет - реальность и смысл нашей жизни", - заявил он, напомнив, что активно пользуется соцсетями и лично ведет микроблог в твиттере.

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 9 июня. В них впервые не участвовал Нурсултан Назарбаев, который руководил страной с момента распада СССР. В марте 2019 года он ушел в отставку.

Явка на выборах составила 77,4%. По предварительным данным Центризбиркома, Токаев, который возглавляет страну с момента отставки Назарбаева, набрал больше 70% голосов избирателей.

В день голосования в Алма-Ате и Нур-Султане прошли акции протеста. МВД страны сообщило о задержании нескольких сотен человек.

Казахстан Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев ОБСЕ Алма-Ата Нур-Султан

Новости по теме

Новости

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, если Си Цзиньпин пропустит саммит G20

Зеленский собрался сменить всех губернаторов на Украине

Зеленский собрался сменить всех губернаторов на Украине

На акциях протеста в Алма-Ате задержали уже сто человек

На акциях протеста в Алма-Ате задержали уже сто человек

В Алма-Ате снова начались протесты и задержания

Украина ужесточила для россиян пропускной режим на границе с Молдавией

Украина ужесточила для россиян пропускной режим на границе с Молдавией

Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,8% голосов

Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,8% голосов

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Два человека погибли во время протестов на Гаити

Опросы показали около 70% за Токаева на выборах президента Казахстана

Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человек

Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');