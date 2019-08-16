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Что произошло за день: пятница, 16 августа

Отравленное масло в Ульяновске, госнаграды для героев с A321 и расставание Михаила Прохорова с НБА

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Ульяновске два человека скончались, отравившись подсолнечным маслом домашнего производства. Всего пострадали семь человек, включая двоих детей. Лабораторные анализы выявили в крови пострадавших крысиный яд. По данному факту возбуждено уголовное дело, в регионе проверяют продаваемое масло. Выяснилось, что с такими же кровотечениями были госпитализированы мигранты из Узбекистана в Самарской области – один из них скончался.

- Пилотам аварийного A321 присвоили звания героев России. Своим указом Владимир Путин также наградил орденами Мужества остальных членов экипажа, помогавшего эвакуировать пассажиров лайнера, который накануне сел в поле. По словам бортпроводников, эвакуация заняла менее минуты. Также стало известно, что второй пилот госпитализирован с ушибами груди.

- Власти Московской области обнаружили стаи птиц у мусорного объекта вблизи "Жуковского", но при этом в региональном минэкологии подчеркнули, что аномального скопления птиц не нашли ни на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов "Сафоново", ни на свалке мусора на берегах озера Глушица. В ведомстве обещают контролировать мусороперегрузку рядом с авиаузлом. Сам аэропорт "Жуковский" напоминает, что уже жаловался на птиц.

- Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком. Как выяснили "Ведомости", в магазинах начнут внедрять системы оплаты с использованием биометрии. Клиенты банка смогут оплатить товар отпечатком пальца или изображением лица.

- Задержанная при покупке иностранного лекарства мать стала свидетелем по уголовному делу. В Федеральной таможенной службе заявили, что она купила 600 таблеток фризиума для 25-летнего сына, больного эпилепсией, но не представила рецепта врача. В СКР заявили, что ведомство дел против женщины не возбуждало.

- Гренландия ответила Дональду Трампу на его планы купить остров, заявив, что он не продается. В Дании, которая контролирует Гренландию, удивились и посмеялись.

- Михаил Прохоров продаcт клуб НБА "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba Джо Цаю. Сумма сделки не называется, но по оценке Forbes, речь может идти о $3,3 млрд, что сделает соглашение рекордным не только в истории НБА, но и в истории спорта в целом.

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