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В Калифорнии объявили эвакуацию 200 000 человек из-за пожаров

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На севере Калифорнии почти 200 000 человек получили распоряжение эвакуироваться из-за лесных пожаров, сообщает АР. 27 октября губернатор Гэвин Ньюсом ввел чрезвычайное положение на территории всего штата.

Пожары в округе Сонома, начавшиеся в минувшую среду, выжгли более 85 квадратных миль (220 квадратных километров), уничтожили 94 строения. Под угрозой остаются около 80 тысяч зданий. Распространению огня способствует сильный ветер, скорость которого при порывах превышает 164 километра в час.

В окрестностях Сан-Франциско из-за степных пожаров дважды прерывалось движение по федеральным автотрассам.

Представитель лесного департамента Калифорнии Джонатан Кокс сравнил штат в этих погодных условиях с пороховой бочкой. В 43 округах штата из 58 в минувшее воскресенье была объявлена повышенная тревога в связи с риском возникновения лесных пожаров.

В третий раз за неделю и четвертый раз за месяц энергокомпания Рacific Gas & Electric Co. уведомила более 1,2 млн потребителей, что им могут отключить подачу электричества. Компания вводит эти ограничения, чтобы предотвратить дополнительные пожары из-за обрывов линий электропередач. В минувшие выходные свет отключили более чем 2,4 млн потребителей.

США Калифорния Сан-Франциско Рacific Gas & Electric Co

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