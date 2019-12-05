Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Стрельба на военной базе Перл-Харбор, запрет на сотовую связь в колониях, основания для импичмента Трампа

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На морской верфи на базе Перл-Харбор - Хикем произошла стрельба. Не менее трех человек были ранены. Двое из них, находившиеся в критическом состоянии, скончались. Стрельбу устроил военнослужащий ВМС США, служивший на подводной лодке USS Columbia. Нападавший покончил с собой. Из-за инцидента доступ на базу был полностью перекрыт.

- Глава "Нафтогаза" дал показания американским прокурорам. Андрей Коболев добровольно согласился на дачу показаний в рамках расследования в отношении личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани и двух его клиентов после соответствующего запроса американского минюста.

- Глава ФСИН поддержал идею законодательно запретить сотовую связь в колониях. Александр Калашников считает создание "тихой зоны" на территории колоний "наиболее перспективным" решением. Он заверил, что это не повлияет на абонентов, находящихся рядом с исправительными учреждениями. Также глава ФСИН сообщил о планах укреплять кадровый потенциал ведомства с помощью достойных зарплат.

- Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа. Три из четырех профессоров права на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей указали, что президент США препятствовал правосудию и ставил себя выше закона. Председатель комитета Джерри Надлер заметил, что для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации, существует "власть импичмента". В свою очередь Белый дом назвал день слушаний "хорошим" для Трампа и "плохим" для демократов.

- Глава РУСАДА предложил создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА в World Athletics. В ее состав должны войти руководители РУСАДА, представители World Athletics, Минспорта, ОКР. Также он предлагает отстранить весь тренерский состав сборной РФ по легкой атлетике и всех врачей ВФЛА, имеющих отношение к допинговому кризису.