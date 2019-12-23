Иран запланировал ежемесячно увеличивать запасы обогащенного урана на 200 кг

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Иран располагает в настоящее время 800 кг обогащенного урана, и каждый месяц его запасы будут увеличиваться примерно на 200 кг, сообщил в понедельник глава Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи, слова которого приводят иранские СМИ.

Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы Ирану разрешалось иметь 300 кг низкообогащенного урана, а излишки он должен был отправлять за рубеж.

На вопрос о том, решил ли Иран повысить уровень обогащения урана до 20%, Салехи ответил, что у его организации "нет проблем сделать это в случае получения соответствующего указания".

"Но я не могу говорить, принято такое решение или нет. Такое решение должны принимать руководители страны, президент", - отметил глава организации, которого цитируют иранские СМИ.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД. США также восстановили жесткие санкции против Ирана. С тех пор Вашингтон неоднократно вводил новые санкции в отношении Ирана. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске финансового механизма INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых соглашением объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

В начале ноября в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.