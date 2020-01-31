В Казахстане трех медиков задержали за рапространение слухов о коронавирусе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Казахстане двух водителей скорой помощи и врача-гинеколога задержали по подозрению в распространении слухов о заражении сограждан уханьским коронавирусом, сообщили в полиции.

Водителей скорой задержали в Капшагае Алма-Атинской области. В пресс-службе регионального департамента полиции заявили, что они в мессенджере сообщали, что в городскую больницу с подозрением на коронавирус доставили двух человек. Эта информация не подтвердилась. Полицейские начали искать, откуда пошли слухи. В ходе расследования они выяснят, зачем водители скорой помощи распространяли эти сообщения. Задержанных отпустили под обязательство о явке к следователю.

30 января также в Алма-Атинской области был задержан врач-гинеколог, который распространял видеозапись с сообщением о 70 зараженных коронавирусом в Алма-Ате.

По официальным данным на 31 января в Казахстане были изолированы 66 человек с температурой и симптомами ОРВИ, 25 из них уже выписали, коронавирус у них не нашли. Остальные остаются в стационарах, сообщила в в пятницу в Нур-Султане ведущий инфекционист, доктор медицинских наук Динагуль Баешева.

Казахстан 29 февраля начал ограничивать транспортное сообщение с Китаем. С этого дня были отменены все автобусные перевозки, с 1 февраля - железнодорожные, с 3 февраля - авиасообщение. Также правительство прекратило выдавать визы гражданам Китая.