Италия вывезет 35 своих граждан с карантинного лайнера Diamond Princess

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо распорядился отправить самолет в Японию, чтобы доставить оттуда на родину 35 итальянцев с борта лайнера Diamond Princess, находящегося из-за угрозы коронавируса на карантине возле Иокогамы, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Из них 24 итальянца - члены экипажа, включая капитана судна.

Над эвакуацией сограждан работают министерства обороны Италии, МИД и Минздрав. Дата отправки самолета пока не объявлена.

Тем временем, телеканалу CNN стало известно, что в международный аэропорт Токио прибыли два самолеты американской авиакомпании Kalitta Air. По его данным, они должны будут вывезти американцев, оказавшихся на борту Diamond Princess.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

По последним данным, число зараженных на борту судна выросло до 355 человек.