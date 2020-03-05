Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Взрыв на полигоне под Мурманском, ЧП в Калифорнии из-за коронавируса и "отличное возвращение" Джо Байдена в президентскую гонку

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На военном полигоне под Мурманском взорвался имитационный снаряд. В результате пострадали пять военнослужащих-контрактников. По данным пресс-службы Северного флота, у всех незначительные травмы, источник "Интерфакса" сообщал об одном пострадавшем в состоянии средней тяжести. Взрыв "маломощного имитационного заряда типа взрывпакет" произошел во время плановых занятий по боевой подготовке "в результате грубого нарушения требований безопасности", заявили в Северном флоте.

- Более 95 тысяч человек в мире заражены коронавирусом, почти 15 тысяч - вне Китая. Больше всего случаев выявлено в выявлено в Южной Корее (5766), Италии (3089), Иране (2922), Японии - (1010). По числу жертв на первом месте Италия - более 100 человек. В Китае число погибших от коронавируса за все время эпидемии превысило 3 тысячи, за истекшие сутки скончался 31 человек (все в Хубэе), заразились 139 человек.

- В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение после первой смерти от COVID-19 в штате. Вспышка в Калифорнии, предположительно, связана с круизным лайнером Grand Princess, у двух пассажиров которого выявили коронавирус. Часть пассажиров уже сошла на берег в Сан-Франциско, остальных обследуют на борту. Первая жертва в Калифорнии - тоже пассажир Grand Princess. Ранее все случаи смерти в США были зарегистрированы только в штате Вашингтон. На фоне распространения инфекции Палата представителей США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом.

- Джо Байден лидирует в 10 из 14 штатов по итогам "супервторника". В это число входят такие крупные штаты, как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. В то же время в штате с наибольшим числом делегатов, Калифорнии, побеждает Берни Сандерс. Дональд Трамп назвал успехи экс-вице-президента "отличным возвращением". При этом успеху Байдена, по мнению президента США, помогла Элизабет Уоррен, которая стала "великим спойлером" для Сандерса. Поражение Майкла Блумберга, который потратил на свою кампанию более 500 млн долларов, Трамп счел доказательством того, что победу на выборах невозможно купить.

- В Москве задержали казахстанца за аварию 27-летней давности, в которой погибли три человека. В 1993 году водитель "КамАЗа" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Москвичом", после чего скрылся. В Казахстане его объявили в розыск, а задержали спустя 27 лет в российской столице, где он жил по поддельным документам.