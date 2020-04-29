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Что случилось этой ночью: среда, 29 апреля

Третий рейс с россиянами из Нью-Йорка и злоупотребления при борьбе с коронавирусом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве за сутки скончались еще 67 пациентов с коронавирусом. Этот показатель стал рекордным за все время вспышки COVID-19 в столице. У всех умерших была подтверждена пневмония. Общее число жертв заболевания достигло 546.

- Третий рейс "Аэрофлота" с 257 россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву. В числе пассажиров - 19 российских школьников и около 70 больных и пожилых людей. В этот раз на борт попали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также ближайших к столице регионов.

- Amnesty International заметила злоупотребления при борьбе с COVID-19 в странах бывшего СССР. Говоря о России, правозащитники указали на такие проблемы, как нехватка средств индивидуальной защиты и карантины в больницах, привлечение к ответственности за "фейки" о коронавирусе, запрет заключенным видеться с адвокатами в СИЗО.

- Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Джо Байдена на пост президента. Экс-госсекретарь заявила, что рада быть частью кампании Байдена не только для его поддержки, но и "чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах".

- К участию в "Оскаре" впервые допустят фильмы, показанные только онлайн. Исключение сделано только для 93-й церемонии в 2021 году и только на то время, пока кинотеатры закрыты из-за коронавируса.

- Профессиональные журналисты не были замечены в публикации фейков о коронавирусе, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Так он прокомментировал требование Генпрокуратуры РФ привлечь к ответственности независимый красноярский телеканал ТВК, портал "ПроУфу" и журналистку Татьяну Вольтскую по новому закону о фейках о коронавирусе, о чем говорилось в открытом обращении "Синдиката-100".

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