В Венесуэле двум гражданам США предъявили обвинение в терроризме

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Судебные власти Венесуэлы предъявили обвинения двум гражданам США в сговоре и терроризме после попытки вторжения в страну, сообщают в пятницу западные СМИ.

По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, им предъявлены обвинения в терроризме, преступном сговоре, незаконном ввозе оружия в страну. Им грозит до 25-30 лет тюрьмы.

Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу - два гражданина США. По его словам, заговор был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера. В результате попытки вторжения восемь нападавших были убиты, двоих взяли в плен. В Колумбии и в США отвергли какую-либо причастность властей к этой операции.