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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:25Заразились
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В мире насчитали 521 тыс. погибших от COVID-19 и 10,84 млн заболевших

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире по состоянию на 8 утра пятницы по московскому времени достигло 521 298 человек, увеличившись за сутки на 5 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

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Сутками ранее число новых скончавшихся составляло 5 062.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на утро пятницы насчитывалось 10 842 615 инфицированных COVID-19, прирост за минувшие сутки составил 148 055 против 243 432 случаев сутками ранее, излечились 5,72 млн человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 739 879 (128 740 умерших, 782 тыс. выздоровевших), в Бразилии - 1 496 858 (умерли 61 884, вылечились 957 тыс.).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 67,2. В США на 1 млн населения скончались 397 человек, в Бразилии - 292.

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Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.
Хроника 09 января – 03 июля 2020 годаПандемия коронавируса
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