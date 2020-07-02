В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 6760 случаев, умерли за сутки 147 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6760 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2167 (32,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в России немного вырос: накануне в стране обнаружили 6556 новых случаев, 30 июня - 6693, 29 июня - 6719. Умерли за сутки 147 человек, накануне было 216, еще днем ранее - 154.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 661 165 случаев коронавируса, 9 683 умерших и 428 978 выписанных (6 047 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 222 504.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, зарегистрировано 662 новых случая COVID-19 за сутки, 39 смертей и 1055 выздоровевших. Согласно данным Роспотребнадзора, в Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.

Новые случаи и смерти в регионах

Еще 317 новых случаев зафиксировано в Московской области, 266 - в Ханты-Мансийском АО, 258 - в Петербурге, 243 - в Иркутской области, 234 - в Нижегородской области, 224 - в Свердловской области, 197 - в Ямало-Ненецком АО, 194 - в Калмыкии, 154 - в Воронежской области, 139 - в Мурманской области, 137 - в Красноярском крае, 134 - в Челябинской области, 116 - в Архангельской области, 112 - в Тыве, 105 - в Ульяновской области. В других регионах страны число новых случаев меньше 100.

Самое большое количество смертей зафиксировано за сутки в Петербурге (45), на втором месте Москва с 39 умершими. Далее следуют: 10 - в Московской области, 7 - в Нижегородской области, 6 - в Свердловской области, по 3 летальных исхода в Дагестане, Иркутской области, Томской области, Тульской области, Ростовской области, Ханты-Мансийском АО. По два летальных исхода в Карачаево-Черкессии, Новосибирской области, Волгоградской области, Приморском крае, Алтайском крае. По одному - в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Ямало-Ненецком АО, Курской области, Липецкой области, Смоленской области, Кировской области, Оренбургской области, Пензенской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае.

Коэффициент распространения

Коэффициент распространения инфекции в Москве в четверг составил 0,88, накануне было столько же, 30 июня - 0,83; 29 июня - 0,80. В России коэффициент равняется 0,97 (накануне - 0,96; еще днем ранее - 0,95). Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 года.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.