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На президента Киргизии подали заявление в прокуратуру из-за ситуации с COVID-19

На президента Киргизии подали заявление в прокуратуру из-за ситуации с COVID-19
Медицинский персонал на входе в дневной стационар в Бишкеке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова поступило заявление о привлечении его и ряда высокопоставленных лиц к ответственности за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре республики.

"13 июля поступило заявление от гражданки Раушан Айткуловой о привлечении к ответственности президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и других высокопоставленных чиновников за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и ежедневные смерти. Заявление зарегистрировано в общем отделе прокуратуры", - сообщил представитель главного надзорного органа.

Ранее Раушан Айткулова в социальной сети написала, что президента страны должны привлечь к уголовной ответственности, и начала сбор подписей за импичмент. По ее словам, петицию подписали более 2,5 тыс. граждан. В администрации президента пока не комментируют заявление Айткуловой.

По последним данным, в Киргизии зарегистрированы более 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались от инфекции, 4 995 человек излечились.

Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией с симптомами, похожими на коронавирус, но заражение COVID-19 при этом тесты не подтверждают. Всего с марта от пневмонии скончались 497 человек.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. В конце мая в Киргизии сняли ряд коронавирусных ограничений - возобновили работу общественного транспорта, разрешили открыться летним кафе и ресторанам.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 14 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Киргизия Сооронбай Жээнбеков Раушан Айткулова Коронавирус

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