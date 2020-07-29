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"Ведомости" узнали, что россиянам не разрешат въезд в ЕС с 1 августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти ЕС в очередной раз скорректировали список стран, гражданам которых разрешен въезд в союз, РФ там снова не оказалось, а это значит, что с 1 августа границы Евросоюза все еще не будут открыты для россиян, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Еврокомиссии.

Как отмечает издание, в изначальной редакции упомянутого списка планировалось, что границы ЕС будут открыты для 14 государств и Китая. Затем ЕК исключила из перечня Сербию и Черногорию. Сейчас правом въезда на территорию ЕС обладают Канада, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Грузия, Уругвай, Япония, Тунис, Алжир и Марокко (а также Китай, который пока не подтвердил, что взаимно разрешит въезд в страну гражданам ЕС). Этот список, по информации "Ведомостей", был утвержден 16 июля.

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Источник газеты сообщает, что государствам - членам ЕС рекомендовали согласовать "белый" список стран, гражданам которых разрешат въезд в союз. Собеседник издания подчеркнул, что вопросами, связанными с "белым" списком, занимается Европейский совет - высший политический орган ЕС, куда входят главы государств Евросоюза. Этот перечень, по словам источника, будет регулярно обновляться.

Решение о запрете или разрешении на въезд в ЕС будет приниматься на основании данных о количестве зараженных коронавирусом в странах за последние 14 дней. В Евросоюзе разработали два варианта "белого" списка с различными критериями эпидемиологической ситуации.

В первом варианте въезд предлагается разрешить гражданам тех государств, в которых количество зараженных на 100 тыс. человек не превышает средний показатель по Европе (16 человек за последние две недели). Во втором варианте речь идет уже о 20 инфицированных на 100 тыс. человек.

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Между тем, в странах, для граждан которых границы ЕС пока закрыты, количество зараженных в разы больше: в России это 80 зараженных на 100 тыс. жителей, в Бразилии - 190, в США - 107. Власти ЕС заявляют, что "белый" список вряд ли будет расширен в ближайшее время, а вот его сокращения вполне можно ожидать, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Россия начнет возобновлять международное авиасообщение с 1 августа. Авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией, заявляла ранее в июле вице-премьер Татьяна Голикова.

Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением отменил ограничения на выдачу виз и оформление приглашений гражданам трех упомянутых стран.

ЕС Еврокомиссия Коронавирус

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