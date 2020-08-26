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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления. Якобы Егор Крючков пытался подкупить сотрудника компании для внедрения вредоносной программы. Цена подкупа составила миллион долларов.

– Главу томского штаба Навального вызвали в полицию в связи с предполагаемым отравлением. Полицейский спрашивал о подробностях пребывания Навального в городе. Самолет, на котором оппозиционеру стало плохо, вылетел из Томска и совершил вынужденную посадку.

– Нашлась пропавшая в Крыму школьница из Башкирии. Более ста человек искали девушку четыре дня. Ее жизни ничего не угрожает.

– Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США. За три недели количество заражений снизилось на 21%. Предположительно, это происходит благодаря ношению защитных масок.

– Ким Чен Ын обсудил борьбу с COVID-19 на заседании ЦК Трудовой партии. Он призвал устранить некоторые недостатки, чтобы остановить распространение болезни. Ранее Южная Корея объявила, что Ким Чен Ын в коме.

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Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США

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