Что произошло за день: четверг, 27 августа

Резерв силовиков для Лукашенко, госизмена в Барнауле и вакцина от COVID в гражданском обороте

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот. Речь о вакцине Sputnik V, созданной в институте им. Гамалеи, которой, в том числе, прививалась дочь Владимира Путина. По его словам, у нее выработались антитела к коронавирусу. Появление вакцины центра "Вектор" ожидается в сентябре, также свою вакцину разрабатывает НИИ гриппа. За последние сутки в РФ выявлено еще 4 711 случаев COVID-19, российский президент надеется, что страна прошла пик заболеваемости.

- Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии. Маршрут и состав патруля были заранее согласованы. Так российская сторона объяснила недавний транспортный инцидент, в ходе которого, как заявляют в США, получили травмы американские военные. Произошедшее обсудили начальники генеральных штабов обеих стран.

- В Барнауле задержали военного по подозрению в работе на украинскую разведку. Военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения арестован, ему вменяется госизмена.

- РФ создала резерв силовиков для помощи Лукашенко по его просьбе. Об этом сообщил Владимир Путин. По его словам, Минск обещал, что не будет задействовать этот резерв, пока ситуация не выйдет из-под контроля. Российский лидер пообещал, что Москва будет защищать суверенитет Белоруссии. Кроме того он рассказал, что россияне, которых задержали в Минске и представили как бойцов ЧВК, были обманом привезены туда в рамках спецоперации украинских и американских спецслужб.

- Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального. В надзорном ведомстве уточнили, что Германия выразила готовность сотрудничать с российскими правоохранительными органами. Также стало известно, что транспортная полиция начала доследственную проверку в связи с госпитализацией оппозиционера.

- Открыто движение по построенным участкам трассы "Таврида". Владимир Путин проехал по ней за рулем "Ауруса" и призвал сделать больше съездов.

- Австралиец получил пожизненный срок за теракты против мусульман в Крайстчерче. В результате терактов, устроенных Брентоном Таррантом, погиб 51 человек. Суд лишил его права на условно-досрочное освобождение.

- Глава TikTok ушел в отставку после указа Трампа о работе соцсети в США. Кевин Майер провел в этой должности чуть более трех месяцев.